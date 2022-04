Amélie HAMON

Après 6 ans en tant qu'assistante commerciale et 1 an en tant que chargée de projets événementiel au Laboratoire Lescuyer, je suis à la recherche de nouveaux challenges et perspectives professionnelles.



Passionnée par le domaine de l’événementiel, Mon but est d'acquérir de nouvelles compétences et d'apporter toute l'expertise que j'ai acquis ces dernières années tant au niveau commercial qu'organisationnel.



Mes compétences :

Evénementiel/

Microsoft office

logiciel events

etouches

Logiciel Octave

Rigueur

Organisation

Evénementiel

Hôtellerie

Gestion de projet

Management