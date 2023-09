Francesca SANTULLI

Organisateur de congrès et événements de 200 à 5000 participants

Définition et réalisation des besoins du client en fonction de ses moyens et objectifs financiers, de communication et de de promotion.

Gestion du projet de la signature du contrat à la reddition des comptes et à la présentation du rapport final :

Elaboration et suivi du budget (5 M EUR de cashflow)

Elaboration et suivi du rétro planning, du plan de communication et du planning scientifique

Elaboration du plan d'exposition et aménagement des espaces, de la shopping list et du dossier commercial

Coordination des équipes internes et du personnel sur place (5 à 30 personnes)

Relation avec les prestataires, élaboration du cahier des charges et suivi jusqu'à la mise en oeuvre de l'opération (logistique, technique, éditions, transferts, restauration, etc.)

Accueil et encadrement de groupes du départ à la fin du séjour





Mes compétences :

Gestion de projets

Logistique

Édition

Communication

Traduction

Encadrement d'équipes