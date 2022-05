Laetitia VIGNAU

Attachée de presse depuis plus de 15 ans dans divers domaines. J'ai monté mon bureau EUXDANSLA PRESSE il y a 4 ans. Voici quelques exemples de domaines et clients pour lesquels j'ai collaboré :



gastro/ tourisme :

Grand Véfour

Sensing Guy Martin

La Gare

Le Majestic Palace Barcelone

Cazaudehore Relais Châteaux

A'Trego (designé par PH Starck)

Star Clippers compagnie de croisières

L'atelier Noir

Mas de Fontefiguières

Delicesweet

Chocolatier François Pralus



Editions :

Max Milo

Editions Grancher

Editions Dangles

Piktos

Oxus

Trajectoire

Chariots d'Or

Dangles



Salons :

Le salon Maison&Objet pendant 10 ans

Le salon de l'Emballage

Le salon de la Traçabilité

Le salon Idéobains

Le salon Piscine & Spa

Le salon du Dessin Contemporain...



Art / Culture/ Design :

Artcurial, maison de vente aux enchères

Expo Andrée Putman, Garouste

Designers : Gion, Normal Studio

Boffi

Edra

Soline d'Aboville

Christian Ghion

Marc Brétillot



Beauté / Bien-Être :

Le Hammam Les Cent Ciels (2)

Laboratoire Cornéal

Laboratoire Source Claire

Quinton



Divers :

Championnat du monde de Poker WPT

Satellite



Sortir:

Blue Club

Time OUT France

Festival Take me Out

Call Me Bubbles



Economie :

Cabinet Rasle De Lamaze Carbonnier

Cabinet Gueguen Carroll



