Laetitia VILLÉGER

Récemment installée en Normandie, j'envisage de présenter le concours d'entrer à l'IFEN afin d'entamer une formation d'éducateur spécialiser.



Mon parcours plutôt singulier partant d'une formation en Arts et me conduisant à mon actuel désir de travailler dans le domaine médico-social est passé par la naissance de trois bambins, suivie d'une envie d'évoluer dans le milieu éducatif concrétisée par divers emplois en animation de loisirs...

Emplois ou j'ai côtoyé et encadré des jeunes (et des moins jeunes) porteurs de handicaps et auprès desquels j'ai choisi de m'engager professionnellement.



J'en suis donc là aujourd'hui...ayant choisi une formation d'éducateur spécialisé plutôt qu'une autre afin d'être au plus près de mon potentiel et de mes attentes...je me prépare à passer le concours d'entrée en formation...