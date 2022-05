Je m’appelle Laetitia Villeger, j’ai 28 ans et je suis titulaire du DUT TC.

Je suis à la recherche d’un emploi dans le secteur de la communication et de la relation client.



Je suis créative et au cours de ma formation universitaire j’ai eu l’opportunité de créer de nombreux supports de communication pour renforcer l’identité visuelle d’entreprises comme BMW, de festivals culturels comme le festival TC en scène de l’IUT du Limousin.



J’ai également l’esprit d’équipe et pour moi le partage des idées avec mes collaborateurs est très important.



Je suis organisée et très patiente.



Mes diverses expériences professionnelles m’ont permis d’acquérir des compétences et des savoir-faire indispensables pour intégrer le secteur de la communication. En plus des supports de communication, j’ai géré la planification et l’organisation de manifestations musicales.

A cela s’ajoutent des compétences commerciales : techniques de vente, gestion des outils de relation client. Ces compétences, je les ai mises au service d’une entreprise, le Crédit Agricole, dans le cadre d’un stage de fin d’études.

J’ai également travaillé en partenariat avec BMW dans le cadre d‘un projet de groupes. Nos objectifs : Mener des études de satisfaction auprès des clients et des prospects sur la concession de Limoges.



J’ai également approfondi mes connaissances dans les logiciels de bureautique et amélioré mon anglais.



Mes compétences :

Communication

Commercial

Relation client