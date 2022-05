Laetitia VITI

Château de Trets Juin Juillet 2013.



Galerie G’M, Martine Garcin Juillet 2013.



Salon : Sm’Art à Aix en Provence du 2 au 6 Mai 2013.



Galerie : »Le Songe d’Icare » . Exposition permanente depuis Novembre 2012.



Exposition à la préfecture de Marseille. Septembre-Octobre 2012.



Exposition Sanary sur Mer : Aout 2012 .



Exposition : Villa Massalia les Abstraits de Laëti de Flo . Concorde 17 place Louis Bonnefon 13008 Marseille . Du 1er Novembre 2011 au 30 Janvier 2012 .





Exposition : Les papillons de Carpentras : exposition aérienne d œuvres suspendues sur des filins métalliques au dessus des rues. Juillet et Aout 2011



Exposition permanente au « Cabanon », l’Estaque 13006 Port Ouest.





Exposition « : Rouge –Passant «, au Parvis rue Grignan, Marseille, avec une performance le 27 Novembre 2010.



Exposition à Ensuès la Redonne autour du cool-Globe : « Il était une Terre », Juillet 2010Participation à l’évènement « COOL-GLOBES » Marseille 2010 :

Œuvre : Il était une Terre, pour la Communauté Urbaine de la ville de Marseille.



Exposition au Hang Art, Marseille, Avril 2010



Sm'Art Aix 2009/ 2010/ 2011 /2012 (Salon d’Art contemporain)

Aix-en-Provence - Domaine de la Baume







Au fil de l’eau, Laeti de Flo

Jardin Chinois du parc Borely, Marseille

du 05/05/2009 au 17/05/2009





Laeti de Flo référencée sur le Site de la Galerie Agora

L'Art Contemporain en France

Agora Gallery – Chelsea Manhattan NYC

Mars 2009





Laeti de Flo expose au Lions Club

Lions Club - Plan-de-Cuques-Etoile

Weekend du 28 et 29 mars 2009





Illustration du livre : Mémoires d’Ane

Livre pour enfants illustré (Editions Chapitre 12)

Sortie de l'ouvrage: Décembre 2008





Illustration du livre : Mémoires d’un Escargot

Livre pour enfant illustré (Editions Chapitre 12)

Sortie de l’ouvrage: Septembre 2006





Illustrations pour le groupe EMAP, Magazine Modes et Travaux

Illustrations Horoscope, Editorial et Enquêtes Diverses

De 2005 à 2006





Expositions au Salon d’Art du Perray-en-Yvelines

De 2000 à 2006





Expositions à l’Orangerie du Château de Dampierre

De 1998 à 2004







Ecole Supérieure des Art Modernes - ESAM Paris

De 1991 à 1992





Mes compétences :

Artiste peintre