Médaillé d'or de chant (Baryton-basse) du Conservatoire de La Rochelle en 1980, Michel Serpeaud quitte le Sud-Ouest pour Paris où il devient élève de l' Ecole Normale de Musique. A l'issue de cette formation classique, Michel Serpeaud participe à de nombreux concours de Chant en province et à

l'étranger. Du concours de la ville de Bordeaux à celui de Pau, en passant par les concours Verdi (Milan) et Maria Callas (Athènes), il obtient plusieurs prix qui confirment sa passion pour le chant. Il quitte ensuite l'atmosphère lourde des concours pour les plaisirs de la scène.



Il se produit alors en soliste dans de nombreux concerts et récitals

auprès d'orchestres symphoniques. Sans délaisser la scène, Michel Serpeaud se consacre également à l'enseignement de la musique (6 ans à l' Education Nationale) et à la composition musicale. Il collabore à des projets audiovisuels de la télévision italienne, la RAI ...



En 2007, il fonde, à Aix en Provence Musica Bulles, une Ecole de chant dont le but est de découvrir, former, et encourager exclusivement les chanteurs français. Il est nommé Directeur de cette structure en Janvier 2008.



En Octobre 2008, il chante et enregistre la Cantate BWV 56 de J.S Bach pour basse, une oeuvre musicale entièrement consacrée à la voix grave. Le CD est référencé chez gamannecy.com.



En 2009 Michel Serpeaud fait une entrée en politique puisqu'il est colistier sur une liste électorale "sans étiquette" lors des Elections Municipales d'Aix en Provence des 12 et 19 Juillet 2009 afin de défendre la Culture associative dans cette ville.



En Août 2010, grâce à son intervention dans la Cantate BWV 56 de Bach Il est répertorié parmi les plus grands interprètes de Bach sur le site http://www.bach-cantatas.com/Bio/Serpeaud-Michel.htm .



En 2012, il dépasse le nombre de 3 millions d'auditeurs sur http://www.myspace.com/michelserpeaud , un site international de diffusion musicale.



En Janvier 2012, c'est la sortie d'un CD 2 titres avec "Le Rap du Sexa" et "Leaves that are green".



Nombreux enregistrements sonores en 2013 avec la rencontre avec Crash Ltd Records une société de production sonore en Nouvelle- Zélande, avec laquelle il travaillera pour ses masterings sonores jusqu'en 2020.



En 2014, il continue ses enregistrements sonores dans le répertoire classique et la musique américaine.



Il est répertorié en 2015 comme le meilleur interprète français de la Cantate BWV 56 de Bach par l'académie musicale de Leipzig.



150 enregistrements sonores sont déjà sur son portail musical Soundcloud en 2016.



En 2017, il sort son premier livre "Histoires simples d'un enfant terrible" aux Editions Maïa (Paris).



A la fin de l'année 2019 il intervient sur France 2 pour parler de sa vie de musicien et de l'amour après soixante ans dans l'émission " Ca Commence aujourd'hui" animée par Faustine Bollaert.



Tout en poursuivant ses enregistrements sonores, il sort un autre ouvrage en 2019, "Les mésaventures d'un séducteur", toujours aux Editions Maïa.

Ces 3 ouvrages sont distribués chez Gallimard, Gibert, Fnac, Amazon et dans de nombreuses librairies en France et à l'étranger.



Puis en 2021, il écrit "Des Mots pour Elle" pour un jeune modèle photo toujours édité chez Maïa.

Une dédicace en présence de FR3 a lieu à Grasse en Février 2020.