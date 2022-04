François VELLEMANS

Dynamique et motivé, je suis à la recherche d'un challenge différent.

Je reste disponible et à votre entière disposition pour toute proposition professionnelle.



JE RECHERCHE ACTIVEMENT UN POSTE DE COMMERCIAL

POUR LE SECTEUR NORD-PAS-DE-CALAIS ET OU PARIS ILE-DE-FRANCE



MON ADAPTABILITÉ AINSI QUE MON ENVIE DE RÉUSSIR MA VIE PROFESSIONNELLE

M'AXE SUR UNE POSSIBLE RECONVERSION



DANS L'ATTENTE DE POUVOIR VOUS RENCONTRER, VEUILLEZ MADAME, MONSIEUR,

RECEVOIR L'EXPRESSION DE MES SINCÈRES SALUTATIONS



Mes compétences :

Maitrise de l'outil informatique

Marketing