Laëtitia VRIGNAUD

Actuellement étudiante en Bachelor responsable de gestion des ressources humaines, je tiens à approfondir mes connaissances en gestion de la paye, par l'intermédiaire d'une licence comptabilité et paie.



Je souhaiterais intégrer cette licence en alternance via un contrat de professionnalisation, dans le but de mener des actions concrètes.



Mes compétences :

Recrutement

Gestion des ressources humaines

Gestion administrative

Sourcing

Vente

Gestion de caisse

Accueil physique et téléphonique

Mise en rayon

Gestion des intérimaires