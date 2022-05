Laëtitia WACQUEZ

Tout juste diplômée, voici le temps de la recherche du premier emploi... Au moins, je suis fixée sur un point, je sais ce que je veux faire ! J'ai eu ma révélation lors de mon dernier stage, au poste de "responsable programmes" chez Bouygues Immobilier, grâce auquel j'ai pu suivre 5 programmes à différents stades d'avancement.

A la recherche d'un poste qui ne serait pas monotone, qui fait appel à des compétences très diverses (commerce, technique, juridique, artistique !) le métier de responsable programme me motive vraiment et me permettrait de m'épanouir dans mon travail !

Il n'y a plus qu'à...!



Mes compétences :

Adaptation rapide

Perfectionniste

Persévérante

Rigueur

Sociabilité