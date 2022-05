Laetitia WIOLAND

Après un doctorat en Neurosciences, je suis actuellement une formation continue en gestion de projet innovant qui a pour but de doter les docteurs et ingénieurs en sciences de compétences managériales et d'aptitudes requises dans le monde de l'industrie et dans les organismes de transfert de technologie.



Je suis actuellement chef de projet Européen.



Mes compétences :

Étude de marché

Gestion de projet

Neurosciences

Recherche scientifique

Management

Communication