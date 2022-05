Laetitiaqueva@hotmail.fr LAETITIA QUÉVA

Je suis organisée, sérieuse, discrète et dotée d'un bon sens du relationnel.

Dans mon travail, je suis investie et donne le meilleur de moi-même.

L'environnement social est très important pour moi. On travaille bien quand on se sent bien!

J'aime les relations humaines et apprécie le contact professionnel avec mes collègues. Mais en général, ma vie privée reste privée.

Je ne supporte pas l'irrespect et l'intolérance. J'aime prendre des initiatives et avoir des responsabilités.

J'aime être utile et suis toujours prête à rendre service.