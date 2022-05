Mes compétences :

Système d'information

Administration réseaux

Administration système

Administration de bases de données

Workstation

VMware

front office

WiMAX

Personal Home Page

Oracle

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows

Microsoft SQL Server

Microsoft .NET Technology

MPLS (MultiProtocol Label Switching)

Linux

Java 2 Micro Edition

Java 2 Enterprise Edition

Domain Name Server Protocol

C++

C Programming Language