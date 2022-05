Les fonctions que j’exerce au sein de l'agence de La Rochelle sont la gestion administrative et la gestion technique des projets d'aménagement que je supervise actuellement. Je me charge plus particulièrement des tâches nécessaires à l’accroissement des objectifs de l’activité de l'agence, à savoir :

- prise de commandes

- programmation des dossiers

- planification des projets

- gestion de la rentabilité

- management du personnel.



Mes compétences :

Maitrise d'oeuvre

VRD