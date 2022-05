Lafont YVES

Electronicien de formation initiale, auto formation en informatique (architecture matérielle et logicielle, programmation, réseaux) validée par 30 années d'expérience professionnelle en SSII et institutionnels dans les postes suivants :

- Formateur en informatique (bureautique, développement, technique et réseaux, image numérique, veille techno)

- Technicien informatique et réseaux

- Administrateur réseau (Windows, Novell, Tcp/Ip, Ethernet, WiFi, Telecom)

- Développeur d'applications (Windows, Unix, SGBDR, Android, Arduino)

Compétences complémentaires :

- Prototypage électronique, éclairages à Leds, colorimétrie, spectrographie optique, arts plastiques, musique



Mes compétences :

Arts plastiques

Musique

GNU/Linux

Microsoft Windows Server

Pédagogie

Infographie

Electronique embarquée

Java

Electronique analogique

Electronique numérique

Visual Basic

Formation informatique

Développement Android

Visual C++

Réseaux informatiques & sécurité

Microsoft Office

Développement informatique

Programmation informatique

Informatique de gestion

Maintenance informatique

Sécurité informatique

Colorimétrie