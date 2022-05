Laforet SEBASTIEN

Architecture, Conseil en Système d’Information :

En environnement Edition, en appui au développement :

- Architecture JAVA (Intégration SI, Design, Frameworks, outillage, métrologie)

- Modélisation de données, optimisation

- Ergonomie pour l’utilisateur

- Recherche de solutions sur des projets d’évolution ou refonte

- Mise en place de méthodes de travail uniformes liées au développement

En appui MOE et transition développement/production :

- Architecture générale (infra, réseau, stockage, scalabilité)

- Analyse et amélioration des processus internes au projet et aux différentes équipes (DEVOPS)

- Méthodes de test “Test Driven Development”

- Refonte d’applications, définition et validation de solutions techniques



Appui aux Projets / Assistance à Maîtrise d’œuvre:

- Expertise logicielle Java (revue de code, tests unitaires, patterns, automatisation)

- Choix d’Outillages (IDE, Serveurs, choix des briques logicielles, frameworks)

- Identification et gestion des risques & des dérives techniques

- Intégration continue, software factory

Expertise conception objet avancée (workflow, sécurité, multi-threading, pooling, …)

- Evaluation cahier des charges / spécifications, faisabilité technique, impact charges/planning

- Gestion et Rédaction de spécifications techniques

- Organisation et animation des Comités techniques

- Encadrement technique (développeurs) et vulgarisation (chefs de projets)





Mes compétences :

Java

Base de données

Ergonomie

Architecture logicielle

Integration continue

Intégration

Réseaux informatiques & sécurité

Conception

Développement Android

Services web

SQL

Documentation technique

Cahier des charges

Test logiciel

Qualité logicielle

JavaScript

Java EE

Architecture

Gestion de projet

Oracle

JQuery