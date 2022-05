Laforge GILLES

Spécialiste en analyse et traitement des métaux. Après avoir travaillé au sein de centres de recherches de Creusot-loire et de Pechiney Electrométallurgie en France, j'ai rejoint en 1989 le groupe Georg Fischer en Suisse au sein de son unité spécialisée en Centre d’usinage par Electro-erosion (Charmilles Technologies). Après quelques années je me suis oriente résolument vers le secteur commercial au sein du support à la vente en participant à la création du réseau commercial en Asie en temps qu’expatrié au Japon pendant 3 ans.

Mon retour a été suivi par une integration au sein du département Marketing et communication d’AgieCharmilles SA où je suis en charge de la promotion et du business development des centres d’usinage par EDM.



Mes compétences :

Matériaux organiques et inorganiques

Marketing direct

Marketing opérationnel

Management de projets

Management d'équipe

EDM

Métallographie

Vente

Business development

Marketing

Métallurgie

E-business

Communication

Gestion de produit