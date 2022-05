Lagalerie GU

Je me présente Gu Lagalerie Artiste Peintre dessinateur Illustrateur. Spécialisé dans des réalisations multi technique dans mon Univers bien à moi le Néo-gothique.



J'évolue à travers le temps dans un monde Gothique,

aillant été bercé par Tim Burton toute mon enfance

J'ai décidé créer mon monde à mon tour



« Le Monde de Gu »



Je vous invite à me rejoindre

"Dans toute chose on peut trouver une part de Gothisme et je souhaite le communiqué au monde entier …."



mon site

www.gulagalerie.com



pour me contacter

gu.lagalerie@gmail.com



Mes compétences :

Dessinateur

Peintre

Illustrateur

Peinture

Arts plastiques

Artiste