Lagardere HELENE

Journaliste Sud Ouest, spécialisée dans le terroir, la gastronomie, l'oenotourisme



Professeur de revue de presse et de culture générale dans le groupe INSEEC (Ecole de Commerce Européenne et Sup de Pub) et pour INGESUP (informatique)



Professeur de communication écrite pour la faculté de Bordeaux : Institut Polytechnique, ENGESID et Master en Ecologie



Coach d'étudiants pour l'organisation d'événementiels (colloque Futur Pub, La Route des Vins, le Prix Littéraire des Jeunes Européens, ...)



Directrice de mémoire pour les étudiants en master de communication, marketing et informatique





Mes compétences :

Journaliste, ecriture

formation, coaching, management de projet,

management de personne

Écriture