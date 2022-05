Lagfoul AHMED

24 ans , ingénieur en système et réseaux informatique.

je suis capable d'élaborer des solutions informatiques qui répondent techniquement et économiquement aux besoins de l’entreprise, Je suis spécialiste de la conception, de la réalisation, de la mise en œuvre de systèmes d’informations et d’architectures réseaux.



Dynamique, Créatif et curieux, je dispose d'une grande capacité d'adaptation et d'une grande autonomie.



Mes compétences :

Ingénierie Réseau