Je suis un développeur Java/Java EE certifié en méthodologie Agile (PSM1, SAFE), je saurai vous ravir par mon sérieux, ma persévérance ainsi qu'une forte capacité d'adaptation.



Après quelques années d'expériences en tant que développeur java/JEE, je souhaite prendre la voie de Scrum Master afin d'accompagner l'équipe à travailler de façon autonome et à s'améliorer constamment.



Je favorise les interactions avec l'équipe plutôt que de mettre en place des processus ou des outils pour répondre à une problématique.



De nature curieuse, j'aime apprendre, analyser et comprendre les bests practices que l'on peut trouver sur le web, la gestion de produit et l'AGILE.



Je mets à votre service mon expertise et ma passion pour réaliser, avec succès, tous vos projets.

N’hésitez pas à me contacter.

Cordialement,

Ayoub Nejmeddine



www.ayoub-nejmeddine.com

ayoub.nejmeddine@gmail.com

06 35 16 44 29



Mes compétences :

Développement web

Java

JAVA EE

MySQL

Php5

HTML5/CSS3