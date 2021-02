Laghlimi HICHAM

Mes clés de réussite professionnelle:



-une vraie capacité d’écoute

-une grande rigueur et un fort charisme

-d’excellentes qualités relationnelles

-un sens de l’innovation

-une grande disponibilité



Mes compétences professionnelles:





les techniques de merchandising et de trade-marketing

-les notions de remodeling (réhabilitation, rénovation et extension)

-des compétences dans le domaine juridique

-des connaissances en gestion

-de bonnes bases en informatique de gestion



Mes compétences :

Gestion de projet

Direction commerciale

Grande distribution

Développement commercial

Gestion des stocks

marketing

Chaîne logistique