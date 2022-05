Laghrissi MUSTAPHA

Gérant et fondateur de somatrasem SARL, entreprise spécialisée dans les revetements , d'étanchéité et autres travaux de construction et de batiment , de formation supérieure dans 2 domaines au moins mais aussi autodidactedans d'autres domaines, rompu aux solutions techniques dans mon domaine d'activité actuel.

je continue de faire des recherches sur les produits utilisés,les techniques d'emploi des produits ainsi que les différentes réglementations en la matière.

J'ai suivi des cours à distance, et sur place.

je suis marié et père de 2 enfants.

mes valeurs sont : la liberté ( tant qu'elle ne nuit pas à autrui), le progrés, l'amour de mon pays,l'honneteté, et l'interet général avant tout égoisme.

Je crois en l'etre humain qui oeuvre pour le bien de ses concitoyens, qui construit pour les générations futures.

Je crois également en toutes les valeurs universelles des droits de l'homme.

j'espère que mon pays , trés cher pays , fasse de grands efforts dans ce sens.



Mes compétences :

Entrepreneur

Etancheite

Tous Corps D'État