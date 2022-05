Lagnaoui YOUSSEF

Fondée sur les principes de professionnalisme, e-Work est une société spécialisé dans le domaine des technologies de l’information par tout ces niveaux : Administration réseaux et systèmes, développement de logiciels métiers de haute qualité, et les formations professionnelles sur les nouvelles technologies.

La société s’engage a fournir des services et des solutions efficaces au niveau des entreprises qui s'adaptent exactement à leurs besoins et satisfait leurs aspirations dans un monde constamment en évolution.

Nous somme distingué comme un prestataire de services dynamique, et innovant qui s’engage à soutenir ses partenaires dans tous les aspects de leurs utilisation de ses solutions et ses services, à la fois aujourd'hui et dans l'avenir.

Notre expérience dans des environnements très variés, couplé avec notre capacité à anticiper l’évolutions du marché, forme la base solide sur laquelle nous construisons des partenariats productifs et enrichissantes avec nos clients.



Mes compétences :

Talend Open Studio

ERP

Microsoft .NET

Business Intelligence