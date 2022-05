Majd CHRAIBI

Crée en 2003 le cabinet MCCG intervient à tous les stades de la vie de l’entreprise pour l’assister aussi bien dans ses opérations courantes et régulières que dans ses missions ponctuelles.

MCCG bénéficie depuis plusieurs années au Maroc et à l’étranger d’un réseau d’intervenants efficaces reconnus pour leurs compétences et leurs fiabilités.

Plaçant ses clients au centre de ses préoccupations, MCCG a toujours développer avec eux une relation de proximité par la présence de ses bureaux à Marrakech, Agadir et Casablanca ;



MCCG est divisé en 3 pôles:



I)Le pôle fiduciaire



Il est constitué de deux départements:

1)Le département comptabilité

Il intègre les taches classiques de tenue de la comptabilité mais aussi à la demande de certains clients la mise en place d’une comptabilité analytique.



2)Le département fiscalité

Il intègre toutes opérations liées à la fiscalité de l’entreprise depuis l’optimisation fiscale au montage de véhicules financiers complexes et multi compartiment permettant la défiscalisation.



II)Le pôle recrutement

1) Le recrutement

MCCG maîtrise le process de recrutement aussi bien au niveau national qu’international:

2)Evaluation des RH

MCCG s’est doté d’outils efficaces et reconnus au niveau mondial pour mener le process d’audit RH:

3)Plan de formation

Mccg met en place des plans d’ingénieries de formations personnalisées:



III) Le pôle juridique



La présence dans le cabinet de plusieurs compétences de très haut niveau dans le domaine du droit des affaires permet d affirmer que le droit des sociétés, le droit commercial….n’a depuis longtemps plus de secrets pour MCCG .

De la rédaction des statuts au montage contractuel de fusion acquisition aucun détail n’est négligé.





