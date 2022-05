Laguel MOULOUD

Dans ce cadre d'activités, elle s'occupe de Le bureau assure des services et activités générales lées aux bureaux d'affaires dont on cite, mais pas limité à:

Conseils juridiques prendre toutes propositions ou procédure devant les tribunaux et instances concerné



Pour toute question ou demande de conseils juridiques dans les domaines du droit (commerce, social/travail, administratif, civil . marchés publiques. fiscale. investissement ...) veuillez nous contacter par email LMLOWTAX@gmail.com.



L'équipe, après étude de votre problématique munitieusement, vous retournera par email la réponse adéquate dans les délais les plus brefs possible tout en prenant en considération la complexité de l'affaire/question.



Mes compétences :

Juridique

Taxation