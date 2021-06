Hamoudi SALIM

Professionnel des ressources humaines, je possède de solides formations académiques dans ce domaine et j’ai acquis de riches expériences dans le la dotation du personnel et une bonne maitrise du processus de recrutement, ainsi que toutes les activités liées au services des ressources humaines, notamment la gestion de la formation du personnel, l’administration, la rémunération, et la gestion des relations professionnelles, a cela s’ajoute la maîtrise de la rédaction et l’élaboration des rapports et bilans sociaux.



