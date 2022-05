Lagziri MARIAM

MARIAM LAGZIRI

lagzirimariam@yahoo.fr

Gsm : 06 65 49 65 56



Formation :

Mars 2013 : Doctorat en Sciences et Techniques de l’Ingénieur, discipline « Biologie ». Spécialité

« Acarologie» à la faculté des Sciences et Techniques de Tanger-Université Abdelmalek Essaadi.

Sujet de recherche : Etude de l'effet des produits phytosanitaires sur les acariens

ravageurs et leurs ennemis naturels: Cas du fraisier du Loukkos.(2 publications et 7

communications internationales avec jury).

Spécialité de recherches : Biochimie, Phytopathologie, Biotechnologie, Scienes et

Envirennement , Métobolisme chez les insectes, Détoxifications des pesticides,

Réssistance biochimiques, acarologie, pesticides, protection des plantes et agroecologie,

activité enzymatiques chez les insectes et les acariens ravageurs de fraises, biopesticides,

pesticides à bases des microbes et des plantes, Anthropologie fonctionnel , physiologies

des insectes…

2005-2007 : Diplôme d'Études Supérieures Approfondies DESA en Biosciences, Santé et Environnement à

la faculté des sciences de Tétouan-Université Abdelmalek Essaadi.

Sujet de recherche : Etude de l’efficacité et évaluation de la résistance à l’abamectine et

à la bifenthrine chez des populations d’acariens du Fraisiers au LOUKKOS au Maroc.

2003 - 2005 : Maîtrise en Génie des Biotechnologie à la Faculté des Sciences et Techniques de Tanger-

MAROC.

Juin 2000: Baccalauréat Sciences Expérimentales au lycée Sharif el Idrissi. Tétouan- MAROC.

Publications, communications nationales et internationales :

 Lagziri M. & El Amrani A. (2012). Influence of previous use of abamectin, a microbial-based miticide,

on predatory mites susceptibility. The second edition of Biotechnology for Development (MICROBIOD

2), The Faculty of Sciences-Semlalia, Cadi ayyad University, Marrakech

 Du 15- 17 Mars 2012 : Participation at the Third International Symposium of Microbial Biotechnologies.

Technological Innovations and Valorisation of Biomolecules with Orale Communication : Effet de deux

Acaricides à base de Toxines Bactériennes sur la Faune Auxiliaire Entomophage . Colloque

International de Biotechnologies Microbiennes, Tanger.

 Du 11 à 26 Nov 2010 : Participation au IV Semaine de la Sciences à l’Université de la Rioja en Espagne.

 22-27 August 2010: Participation in IX th European congress of Entomologyt , Budapest , Hungary 2010.

Comparative toxicity of some pesticides on the two-spotted spider mite Tetranychus urticae Koch. M.

Lagziri1, A. El Amrani1, A. El Haddad2, I. Saenz-de-Cabezon3, B. Lopez Manzanares3, V. Marco3, I.

Perez.

 Received 3 March, accepted 30 August, 2009: Publication of Article in African Science Journal. Vol

17, No, 3,pp. 199-123: Effect Of Microbial –Based Acaricidal on Two Spotted and Predatory Spider

Mites.

 02-05 Novembre 2009: Participation au Congré International MICROBIOD par une communication

affichée intitulée : Etude comparative de la toxicité des deux acaricides microbiologiques sur des

populations marocaines de Tetranychus urticae koch et Phytoseiulus persimlis

(Acari :Tetranychidae , Phytoseidae) .

 06- 09 Mai 2009: Participation aux Troisième Doctoriales à la Faculté des Sciences et Techniques de

Tanger sous le Thème: Mobilité, Energie et Développement Durable.

 20-24 April 2009: Participation in the Third SMBBM International Congress of Biochemistry in Parallel

with the IUBMB Special Meeting on Plant Stresses and the Sixth FASBMB Congress , Merrakech Par une

Communication Orale : Impact d’une Substance Naturelle , l’Abamectine, sur les Acariens

Phytophages et sur la Faune Auxillaire Indigéne du Fraisier.

 24 April 2009: Participation in parallel with the joint third international SMBBM Congress of

Biochemistry and Molecular Biology an Education Day on Biochemistry and Molecular Biology in

Merrakech.

 06-08 novembre 2008 : Participation au 4ème Congrès International de Génétique et Biologie

Moléculaire et 4ème Congrès International de Biotechnologie., Ouarzazate, Maroc par une

Communication Affichée Intilulée : Detection De Genotypes Resistants Aux Acaricides Dans Des

Populations D’Acariens Ravageurs Tetranychus Urticae Koch (Acari : Tetranychidae).

 30 October 2008 : Participation in the Water and Agriculture Conference With An Oral Presentation:

The Residual and Direct Effect of a Microbial Based Acaricidal Product on Two-Spotted Spider

Mite Tetranychus Urticae Koch and Predatory Mite Phytoseiulus persimilis.

 29 Mai – 30 Mai 2008 : Participation au 3éme Simposium International sur les Plantes Aromatiques et

Médicinales (SIPAM III) et au 1er Congré International sur les Molécules Bioactives (CIMB1) organisés à

la faculté des Sciencses d’Oujda au MAROC par une Communication Affichée Intitulée : Évaluation

des Effets de l’Abamectine, un Acaricide d’Origine Biologique, sur les Acariens Ravageurs et

Prédateurs des Fraisiers au Loukkos (Maroc) .

 03 Avril-04 Avril /2008 : Participation à la deuxième édition du congrès National l’Amélioration de la

production Agricole APA2 par une communication affichée intitulée : Toxicité de deux acaricides sur des

populations d’acariens prédateurs Phytoseiulus persimilis ( Acari : Phytoseiidae) et ravageurs Tetranychus

urticae koch ( Acari : Tetranychidae) des cultures de fraises .

 04 Mars -07 Mars 2008 : Participation à la deuxième session de la Doctoriale sur l’Innovation sous le

thème : « L’innovation sportive et de loisirs ».

Expériences et Responsabilités Professionnelles :

De Octobre 2009 au Décembre 2010 : Chargé d’investigation dans le centre d’Investigation

d’Agriculture et Alimentation au Laboratoire de Protection des végétaux

a l’Université de la Rioja- Espagne.

De 22 au 27 August 2010: Participation in IX th European congress of Entomologyt, Budapest,

Hungary.

2010 : Participation au projet national de recherche scientifique de CNSRT ; N°18: Mise en oeuvre

d'une stratégie de lutte intégrée contre les ravageurs des cultures de fraises et petits fruits

rouges dans la région du Loukkos.

2006-2007 : Participation au Projet Conjoint AECI (N°A/5716/06) .Le Projet Intitulé : Contrôle

biologique des acariens phytophages et pucerons des fraisiers du Loukkos : Importance

de l’environnement immédiat dans l’installation et la conservation de faune auxiliaire.

2005-2007 : Participation en Projet CNRST/CSIC entre la FST de Tanger et le Centre des

Sciences Medioambientales, CSIC (N° 652-06/CNR). Le Projet intitulé : Les acariens

phytoseides dans les fraisiers du Loukkos: Bilan de l’occupation des fraisiers et étude

de la colonisation des parcelles depuis l’environnement immédiat.

Outils informatiques

Logiciels Informatiques: Ms office (Word, Excel, Power Point), gestion de bases des données.

Langages Informatiques: C, C+, C++, Pascal, Statistica. ANOVA (SPSS.13.0), Mortalité

Abbott, Programme de table de vie des acariens (Rm). POLO PLUS, POLO PC, Probit (LC50,

LC 90……).

LANGUES

Arabe –Français- Espagnol : Trilangue

Anglais: Niveau universitaire (Advenced 3 du Centre Américain de Tanger).

CENTRES D'INTÉRÊTS :

ACTIVITÉ ASSOCIATIVE : Membre de l’association des Lauréats de la Faculté des Sciences

et Techniques de Tanger.

Lecture

Voyages