Bonjour,

Je me nomme RAZAFINDRANAIVO Laha Philibert, j'ai 27 ans, Malgache et célibataire.

Je suis à la recherche d'un emploi stable et sécurisé.

J'habite à Madagascar, plus précisément Antananarivo,

Mon num c'est + 216 33 75 290 80,

Merci