Lahcen ABIDAR

Ingénieur d'Etat de l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) de Rabat, ayant acquis une solide formation dans les domaines des Télécommunication et des nouvelles technologies de l'information et de communication.(technique, Fonctionnel, managérial et gestion des projets) :





Systèmes d’exploitation et Virtualisation:



Linux(Ubuntu, Fedora, Red hat),

Shell Scripts,

Windows, Windows server,

Virtualisation, VMWARE.



Telecommunications :



Switching Engineering,

Cellular Engineering (GSM, GPRS, CDMA 2000, and UMTS),

WIFI WIMAX, SDH, WDM,

Transmission over optical fibers and Telecommunication by satellite,

PABX.



Networks :



LAN networks (Token Ring, Ethernet), WAN (X25),OSI,

Network Engineering and Administration,

RNIS, MPLS, ATM, Frame Relay,

TCP / IP and routing protocols (RIPv2, OSPF),

Configure Cisco routers and switches





Développement informatique :



Langages : JAVA, PHP, C/C++, Python, J2EE, Hibernate, JSF, HTML, XML, JavaScript, Ajax.

Bases de données : Oracle, MySQL, Postgresql, Conception Merise, SQL, SQL plus.

Logiciels : Entreprise Architecte, Matlab, Wireshark, Eclipse, Visual C++, Visio.



Informatique décisionnelle - chaine BI:

 ERP, Qualité de données : OpenERP, SAP, Talend Open Profiler.

 Business Intelligence : Business Object, Pentaho Suite BI.

 DataWareHousing, ETL : Talend Open Studio, Pentaho.

 Reporting, Datamining : Palo BI, Pentaho Suite BI, SPSS Clementine.





Systemes ERPs :



OpenERP 6.0, 6.1, 7

SAP



Managériales et économiques :



Comptabilité,

CRM

Analyse Financière,

Gestion d’entreprise et de projet appliquée PMBOK.





