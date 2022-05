Toujours à la recherche de nouveaux des défis, Lahcen AFIF est un chef de projet qui capitalise plus de 20 années d’expérience dans le monde IT.



Professionnel, il a géré de nombreux projets dans le respect des délais, des budgets et possède une grande expérience dans les domaines de l’analyse, du design et de la gestion des ressources.



Très créatif, il a géré et solutionné des situations de crises. Ses expériences professionnelles ont démontrées ses aptitudes à analyser et traduire les exigences les plus complexes des clients en solutions innovantes.



Mes compétences :

Branding

Chef de projet

Consultant IT

identité numérique

Marketing

Personal branding

PRINCE2

Référencement

Scrum

Web

Web marketing