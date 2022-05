Lahcen AIT ALI

Doté d'une première expérience dans l'industrie Automobile en tant que Responsable Produit chez Delphi Packard Tanger au j'ai pu solidifier mes compétences techniques et personnelles acquises aussi bien durant mes études que durant mes expériences précédentes; par ailleurs Ma capacité d'adaptation aux situations nouvelles, ainsi que ma motivation et mon dynamisme sont des atouts que je souhaite rejoindre à ceux de vos équipes. Je pense ainsi pouvoir, grâce à mes compétences et à mes facultés relationnelles enrichies par un sens d’altruisme et de bonne écoute, apporter une contribution majeure à votre entreprise.



Je vous engage à lire attentivement mon curriculum vitae afin de prendre connaissance de mes réalisations et des différentes étapes de mon parcours.Si mon profil vous intéresse pour répondre à la demande de votre entreprise, je serai heureux de pouvoir discuter avec vous des opportunités qui pourraient se présenter.



Dans l'attente d'une réponse favorable je me tiens immédiatement disponible pour vous exposer plus en détails ma motivation et mon intérêt pour une future collaboration, je vous prie de me faire part de toute possibilité d'embauche.

Merci



Mes compétences :

Recherche

Recherche scientifique

Responsable produit

Qualité

Production

Management

Ingénierie

Automobile

Amélioration continue

Lean IT

Gestion de projet