Lahcen AKERKAOU

Bonjour à tous

Tout d'abord je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour consulter mon profil.

Avant de me présenter; je tiens à vous inviter quelque soit votre activité,votre origine,votre nationalité,ou votre religion pour qu'on bâtisse ensemble un réseau relationnel dont l'échange,l'entraide,le service mutuel et l'entreprise des affaires sont primordiales.

Je suis une personne dotée d'une personnalité stable équilibrée.c'est cet équilibre qui me permet d'acquérir une sérénité de prospérer et se focaliser sur ma carrière.

ma carrière m'a donné l'occasion de piloter le développement d'activités dans le secteur de consumer market dans des entreprises internationales et des groupes nationaux tous réputés pour leur excellence; acteurs majeure des secteurs: Ameublement,industrie chimique,Foods et bureautique.

Mon cursus professionnel a débuté dans l'environnement de la supply chain en tant que animateur des ventes au sein de Unilever Maghreb pendant deux années pour passer après aux fonctions de responsabilité commerciales.

Plus de quinze ans j'ai travaillé en tant que responsable commercial tout en touchant à tous les processus des entreprises dans des contextes culturelles très différents avec des complicités multiples.

Au sein d'entrprise á culture anglo-saxon (Unilever Maghreb) et francophone (Alcatel Alsthom) mais aussi dans des groupes nationaux (Somadir, CBI, Sopidam,Groupe café sahara,

Réussir pour moi est de servir jusqu'à la satisfaction de l'autre qui pourra être mon supérieur,mon client,mon fournisseur....

Je suis animé par le goût du challenge et doté d'une véritable âme commerciale. L'empathie est chez moi une seconde nature et je sais cultiver une véritable culture du résultat.