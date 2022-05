Lahcen BELHAMI

Directeur d'hôtel, professionnel et qualifié avec d'excellentes aptitudes au travail d'équipe.

Motivé, véritable meneur d'homme, candidat pour un poste exigeant l'initiative, la responsabilité et le défi.

Homme de terrain très impliqué dans tout ce qui concerne les ventes et le marketing,

intransigeant pour tout ce qui touche au service clients et à sa fidélisation,

très investi dans le travail d'équipe et la formation du personnel, enfin ferme sur les impératifs de gestion.





Mes compétences :

Ressources humaines

Développement commercial

Marketing

Tourisme

Management

Communication

Restauration

Vente

Développement touristique

Costing

Fédérateur