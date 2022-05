Marina BOISSEAU

20 ans d’expérience dans le secteur hôtelier.

Elaboration des budgets et maîtrise de la comptabilité (Forcast, business review).

Pilotage des tableaux de bords.

Maîtrise des normes en vigueur (sécurité, accès handicapés, …).

Politique et communication par le net.

Leadership et force de motivation.

Disponibilité, polyvalente et autonome.



Mes compétences :

Ressources humaines

Yield management

Budget

Vente

Service client

Management opérationnel

E-commerce

Gestion hôtelière

Revenue management

