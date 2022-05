Lahcen BELKACEM

Suite a la creation de mon restaurant, le Mets Du Roi dis le MDR sur la ville de Versailles pres du lycee Jules Ferry dans le quartier St-Louis, je suis actuellement gerant et developpe le restaurant, vous etes tous les bienvenues!







Après différents postes occupés à différentes fonctions au sein des Services Généraux, et ce dans divers secteurs d’activités (Cabinet d’Avocat,Caisse de Garantie- FNAIM , Cabinet conseils, banque-assurances, Entreprises de téléphonie), mon expérience professionnelle s'est complétée par la conduite de projets transverses comme le déménagement du siège social de MERCURI International, ou encore la création et mise en place des Services Généraux au sein de TOYOTA-Assurances, qui s’est vu lancer son activité en Avril 2008



Issu d’une formation technique, mon sens du service, et l’intérêt que je porte à la fonction, m’ont permis d’élargir et d’affiner mes compétences au fil des années, tant sur le plan de la gestion technique d’un immeuble, de l'application des normes de sécurité, des services interne aux occupants, ou encore du management, de la logistique et des achats.

De manière non exhaustive, mes domaines de compétences vont du management (gestion d'équipe, gestion budgétaire, pilotage des contrats de prestation, définition des procédures, etc.), à la gestion des services aux occupants d'un immeuble (accueil, standard, nettoyage, courrier, restauration d'entreprise, sécurité, etc.) ainsi qu'à la gestion de prestations de services hors immeuble (archivage physique, coursier, taxis, etc.) ...

Toujours dans un objectif d'augmentation des niveaux de qualité de services et de réduction des coûts.

Très débrouillard dans le métier, doté d’un bon relationnel.



Mes compétences :

Gestion de maintenance

Service client

Audit interne

Gestion de projet

Négociation commerciale

Gestion du stress

Communication externe

Autonomie professionnelle

Gestion des stocks

Gestion de la qualité

Services

Sens du contact