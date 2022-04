Généraliste de formation, polyvalente de par mes expériences, mon parcours professionnel est ponctué d'expériences éclectiques, pas forcément en adéquation avec ma formation, mais toujours choisies et appréciées.

Ma polyvalence et mon adaptabilité m'ont permis de réussir pleinement les missions qui m'ont été confiées dans chacun de mes postes.



J'aime découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux endroits, de nouveaux loisirs...

Il ne s'agit aucunement d'instabilité, mais tout simplement de curiosité et d'intérêt pour les gens et les choses.



Mes contacts ici pourront être liés à mon activité professionnelle, mais également à mes choix personnels...



A bientôt,

Jennifère Jamme





-----------------------

La seule chose qu'on est sûr de ne pas réussir est celle qu'on ne tente pas (Paul Eluard)



Mes compétences :

Organisation d'évènements

Office Management

Relations Presse

Services Généraux

Assistante de direction

Achats hors production

Voyages d'affaire

Téléphonie mobile

Gestion des ressources humaines