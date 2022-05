BELKAS LAHCEN , j'ai 28 ans , d'origine al houz -ait ourir -mais j'ai né a béni mellal , je prend tous les types de l’enseignements au même ville ,primaire secondaire ,universitaire

et technique , et l'essentiel a moi c'est toujours de prendre l'initiative et plus d'expérience

en certain domaine,





http://fr.viadeo.com/invitation/lahcen.belkas1



Mes compétences :

COMMERCE

Comptabilité

Vente