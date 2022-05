Lahcen BOULAID

12 ans d'experience au sein de AMADA SA en tant qu'inspecteur de maintenance sur produits de decoupe laser,puis afin de completer mes connaissances je me suis orienté sur la partie Application conception realisation des pieces clients lors de demonstration en situation reelle ,ce qui ma permis donc de connaitre parfaitement la partie SAV de nos machine outils,sa programmation et son utilisation( poinconneuse,combiné et laser avec tous les automatismes)



Mes compétences :

Dessin industriel

Démonstration et l'animation

Maintenance industrielle

Machines outils

Programmation