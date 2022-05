Lahcen BOUSKRI

Avec une expérience de 4 ans dans le métier de plaquiste je réalise tout type de travaux à base de placoplâtre ( plafonds, cloisons, doublage, isolation, pose de portes, et fenêtres, carroplâtre .......) ainsi les plafonds suspendus sur ossature. et avec une expérience d'un peu moins de 3 ans en-tant que ouvrier polyvalent du second oeuvre j'ai acquis une expérience dans la pose de parquet, petit travaux de peinture, menuiserie et petite maçonnerie......

Et avec une formation d'électricien d’équipements niveau V à l'AFPA Evreux je réalise tout type de travaux d'électricité domestique, tertiaire et industriel , remise au norme , installation neuf ou rénovation.



Mes compétences :

Électricien

Electricité

Isolation

Placo