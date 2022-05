J’ai acquis une expérience transversale des systèmes de management de la qualité dans les branches d'activité agroalimentaire surtout dans le traitement et congélation des produits de la mer : -Juin 2008: conception et mise en place d'un système de management de la sécurité des denrées alimentaires en vue d'obtenir le certificat ISO 9001:2000 et ISO 22000:2005 ...