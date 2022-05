Lahcen HIANI

Me distinguant par mon implication, rigueur, sens de l’organisation et des responsabilités, aisance relationnelle, esprit d’initiative et de créativité, habileté à résoudre les problèmes, je vois en ce travail l’opportunité d’investir ces atouts ainsi que mon savoir rentabilisé durant mon expérience passée, au sein de votre enseigne.

Fort d’une expérience probante au sein d’entreprises structurées et multinationales surtout en BTP et Industrie, où j'ai perfectionné mes acquis, j’ai été amené à gérer un flux financier important, notamment à l’import/export, ainsi qu’à collaborer avec divers intervenants externes, en l’occurrence des auditeurs/commissaires aux comptes/ contrôleurs fiscaux et sociaux dont l’apport technique et la plus-value sont indéniables.





Mes compétences :

Norme ISO 9001