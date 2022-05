Lahcen IDBOUIGUIGUANE

Nous sommes une société spécialisée dans le domaine de l'intégration d'infrastructure de réseaux et de systèmes numériques de communication avec étude, conception, réalisation, installation, mise en service, exploitation et maintenance de réseaux numériques toutes technologies confondues.



Après plusieurs années passées dans le domaine des réseaux-télécommunication et de la fibre optique en tant que dessinateurs/projeteurs pour le compte de grands groupes français, nous avons décidé d'ouvrir une société de sous-traitance.



Fort d'une équipe expérimentée, nous avons les compétences pour réaliser des études d'ingénierie ZAPA, ZAPA PMR, des études d'ingénieries FTTH D2 ZTD ainsi que ZMD, des études de mutualisation (MUTU), DOE, Calcul de charge (COMAC, CAP FT ...