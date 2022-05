Lahcen KHOUBBAZ

Je suis architecte, acteur de terrain, ayant exercé des responsabilités polyvalentes sur des sites pilotes, dans des régions différentes.



Ma grande satisfaction professionnelle est d'allier le savoir faire d’architecte et celui de manager de programme immobilier pour la réussite des projets de construction, d'acquisition, de réhabilitation ou de la gestion d'ensembles immobiliers.



Œuvrer pour un habitat décent et financièrement fiable, de son étude à sa réalisation et sa gestion, a constitué l’axe de référence majeur de ma vie professionnelle.



Présentation Vidéo :



Mes compétences :

Urbanisme

Architecture

Production et/ou gestion de l’Habitat Social

Internet