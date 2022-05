Lahcen KOURRI

Objectifs



Contribuer au succès d’une organisation ayant un background solide, une vision orientée client et une culture d’entreprise poussant les employés à l’initiative et au développement personnel.





Sommaire



Les qualités principales de ma personnalité sont : un sens élevé de la loyauté, une réelle facilité à travailler en équipe et en shift, une attitude positive, une excellente communication et un besoin d’apprendre et de faire évoluer mes connaissances.

Expérience Professionnelle



2003 - 2008 : MeetingOne Teleconferencing





Fonction : Customer Service Representative



Tâche:



· Ouverture et suivi des comptes de téléconférences

· Formations en ligne / interne

· Support Client “Hotline” première ligne sur les services

d’audioconférence, de Webconférence et de Fax Boadcasting

· Support de la salle de vidéoconférence

· Gestion complète du process de facturation (production,

envoi, Notes de crédits)

· Gestion des stocks

· Support informatique interne





1999 - 2003 : Viafax / Viasolutions "Groupe France Telecom"



Fonction: Opérateur au Service Client



Tâche:



· Aider les clients dans les procédures d’envois de leurs

fax mailings

· Formation des clients aux outils d’envois automatique

· Traitement et optimisation des bases de données clients

· Gestion des stocks





Job d’étudiant



1994 - 1995 : ISS Bruxelles

1995 - 1996 : Daimler Chrysler Zaventem (Logistique)







Education



1995 – 1997 :



Institut Supérieur de la Haute Ecole Lucia de Brouckère

"Electronique médicale"





1997 – 1998 :



“Casi/Uo” Centre de formation en informatique







Connaissances informatiques



· Windows 98 – XP – Vista

· Microsoft Office

· Outlook – Outlook Express

· Adobe Acrobat Connect / Cisco Webex

· Publisher