Lahcen LOURAIGA

Je suis un entrepreneur particulier au Maroc, j'ai deja travaillé avec des entreprises leaders dans le monde.. je suis à la recherche d'un investisseur qui aura les moyens de financer un projet dans Sahara afin d'avoir un gain commun .. rassurer vous TVA est exonéré et l'assurance est trop bas et avec beaucoup des facilités car j'ai la possibilité de faire beaucoup de chose dans un temp court et sans problèmes..

Je serai disponible pour plus des informations 06 12 41 39 94

lahcen_hamza@hotmail.fr



Mes compétences :

Communication

Diagnostic financier

Comptabilité analytique

Comptabilité générale

Marketing stratégique

Gestion des stocks

Gestion des ressources humaines

Marketing opérationnel