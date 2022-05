Lahcen OUABBOU

Je vous informe que j’ai suivi une formation au centre Horizons Academy en métier d’Agent de piste, où j’ai pris en connaissance des taches professionnelles de ce métier telle que le chargement et le déchargement des avions, le placement et le départ au casque ou en signes.

Je porte à votre connaissance que je suis un jeune sérieux et ponctuel, j'aime travailler en équipe tout en étant autonome. J'ai un sens d’observation et un esprit critique qui me permet de détecter les anomalies et de les corriger. J’ai occupé plusieurs postes tel que contrôle qualité et assistant laboratoire en domaine agroalimentaire, préparateur de commandes et agent de transfère d’argent. Je suis titulaire d'un Diplôme des Études Universitaires Générales option sciences de la vie et un Diplôme des Études Universitaires Professionnels option "Valorisation des Produits de la Mer et Aquaculture" à la faculté des sciences.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Audit

Audit interne

Contrôle qualité

Gestion de la production

Hygiène

Outils qualité

Production

Qualité

Sertissage

Sertissage…

Technicien laboratoire