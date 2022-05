Lahcen OUSBOUH

Je suis un jeune marocain d'origine Imilchil-Errachidia âgé de 27 ans, j'ai obtenu un Master en ingénierie des systèmes solaires thermodynamiques et une Licence professionnelle en énergies renouvelables, un DUT en génie thermique et énergétique et une Baccalauréat en sciences et technologies électrique. sérieux et ambitieux



Mes compétences :

Heat Exchanger

C Programming Language

C++

CSP

Matlab

Microsoft Excel

Microsoft Windows

COMSOL

EES

SAM

PVSYS

Chaudière

Energies renouvelables

Thermique industrielle

Moteur thermique

Thermique du bâtiment