Lahcène BOUCHENTOUF

Chef d'entreprise en TRAINING CAD & CAM depuis Avril 2012.



Nous formons des Ingénieurs, techniciens, dessinateurs, chef de projets et des demandeurs d'emploi dans la CFAO appliqué à plusieurs métiers .



Formateur Catia V5-V6 (plus de 50 modules), Inventor, Autocad, SolidWorks, Proengineer, Creo 2-3, autres logiciels en PAO...



Nous offrons des formations à la carte, en fonction du métier du client, dans les domaines de l'aéronautique, le naval, l'automobile, l'aérospatiale , ferroviaire et les machines spéciales...



Nous intervenons dans des bureaux d'études , dans le cadre du Consulting, pour leurs trouver des solutions et des processus adaptés à leurs besoins industriel ...



N'hésitez pas à nous contacter pour vos projets de formation et consultation .



Mes compétences :

Aéronautique

Automobile

CFAO

Conception

Génie maritime

Hydraulique

Pneumatique

Systèmes électriques

VPM PLM PDM ENOVIA V6