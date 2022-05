Lahcene MALOUAI

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur d’Etat en Génie Civil de l’Ecole Nationale Polytechnique d’Alger et un master 2 professionnel DRAQ (Diagnostic et Réhabilitation des Architectures du Quotidien) de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie et l’Université du Havre.



Mes compétences :

Fortran 77

Pack Microsoft Office

Plaxis

Pléiades

SketchUp

AutoCAD

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

BPEL et BAEL

Matériaux